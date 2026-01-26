Re Carlo punta su Kate Middleton per riavvicinare Harry e Meghan

Mosse riservate a Buckingham: il sovrano vorrebbe Kate Middleton come figura chiave per riallacciare i rapporti con Harry e Meghan, nonostante tensioni passate e un quadro familiare ancora delicato.

Dietro le mura di Buckingham Palace si starebbe muovendo un tentativo discreto ma significativo: Re Carlo avrebbe chiesto a Kate Middleton di contribuire a ristabilire un dialogo con il principe Harry e Meghan Markle, oggi lontani dagli equilibri della famiglia reale.

L’indiscrezione arriva da una fonte citata dal tabloid statunitense National Examiner, secondo cui la richiesta del sovrano sarebbe stata accolta con una certa fatica dalla principessa del Galles, messa di fronte a una situazione considerata complessa e delicata sotto il profilo personale.

Leggi anche Kate Middleton torna in pubblico dopo mesi - la reazione di Meghan Markle

Il re, tuttavia, sarebbe determinato a favorire il rientro dei duchi di Sussex in un clima più disteso, ritenendo che Kate possa avere un ruolo centrale nel percorso di riavvicinamento. Una posizione che terrebbe conto solo in parte dei rapporti non semplici tra la principessa e Meghan, già emersi pubblicamente in passato.

Le tensioni tra le due donne risalgono anche al periodo delle nozze tra Harry e l’ex attrice di Suits nel 2018, episodi poi rievocati dallo stesso duca nel libro di memorie “Spare”, uscito nel 2023, dove vengono descritti contrasti e incomprensioni all’interno della famiglia.

Secondo la fonte, Carlo sarebbe consapevole degli errori compiuti dai Sussex, ma oggi più incline al perdono pur di superare le fratture. Il momento personale del sovrano, alle prese con un tumore diagnosticato nel 2024, influirebbe sul suo desiderio di chiudere le divisioni interne.

Affrontando la guida della monarchia in una fase di salute delicata, il re considererebbe le tensioni familiari un peso superfluo, convinto che il lungo conflitto abbia ormai superato ogni limite di tollerabilità e debba trovare una soluzione.