Il tuo NAS ASUSTOR ovunque con Wake On WAN

Grazie al supporto Wake On Wan è possibile accendere e gestire i NAS ASUSTOR da ovunque ci si trovi

ASUSTOR continua ad ampliare le funzionalità intelligenti dei propri NAS per consentire ai propri utenti di sfruttare al meglio le potenzialità dei loro device, ridurre i costi di gestione e prolungarne la durata nel tempo.

ASUSTOR, grazie alla tecnologia Wake On Wan (WoW), consente ai propri utenti di accendere i loro NAS da remoto tramite Internet anche quando il sistema è spento o in modalità standby.

Dal punto di vista operativo, Wake On Wan consente a professionisti, aziende e utenti avanzati di accedere ai propri dati, ai backup e ai servizi multimediali in modo semplice e sicuro. Il NAS rimane spento fino alla richiesta di accesso, limitando l’esposizione continua alla rete e contribuendo a migliorare la sicurezza complessiva del sistema. Al tempo stesso, la disponibilità dei dati è garantita in qualsiasi momento, anche durante trasferte, lavoro da remoto o situazioni di emergenza.

ASUSTOR ha progettato Wake On Wan per integrarsi perfettamente con il proprio ecosistema software. L’accensione remota del NAS può essere gestita tramite le applicazioni mobili ufficiali, come AiMaster, AiData, AiFoto 3 e AiMusic, che permettono di riattivare il dispositivo direttamente da smartphone o tablet, senza la necessità di configurazioni complesse o interventi manuali sulla rete locale. Questo rende la tecnologia accessibile anche a chi non possiede competenze tecniche avanzate, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di controllo.

Un ulteriore vantaggio offerto da Wake On Wan riguarda l’efficienza energetica. Lasciare un NAS acceso 24 ore su 24 non è sempre necessario, soprattutto in contesti domestici o in piccoli uffici. Grazie a questa funzione, il sistema può restare spento per lunghi periodi e attivarsi solo quando richiesto, contribuendo a ridurre i costi energetici e a prolungare la vita dell’hardware.

Il supporto Wake On Wan è stato a oggi già implementato sulla maggioranza delle serie di NAS ASUSTOR e l’Azienda prevede di estenderlo ad altri modelli idonei tramite aggiornamenti software, confermando il proprio impegno nel migliorare costantemente l’esperienza utente attraverso l’innovazione del firmware delle proprie soluzioni.

Con l’introduzione di questa tecnologia ASUSTOR rafforza ulteriormente la propria vision di rendere i NAS sempre più intelligenti, efficienti e orientati alla mobilità. La possibilità di mantenere il sistema acceso solo quando è necessario, consentendo al tempo stesso la piena disponibilità dei dati e dei servizi nel momento del bisogno, infatti, rappresenta un vantaggio concreto non solo per chi lavora in ambienti dinamici e distribuiti, ma oggi anche per l’utenza domestica.