Ucraina, Mosca prepara nuovi colloqui ma esclude un vertice Putin-Trump

Nuovi contatti sul dossier ucraino sono attesi a breve, ma dal Cremlino arrivano inviti alla cautela sui risultati. Restano aperti canali con Washington, mentre non è previsto alcun faccia a faccia tra i leader.

La Russia prevede un nuovo ciclo di colloqui sull’Ucraina nella prossima settimana. A confermarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, precisando che si tratta di contatti iniziali e che le aspettative devono restare misurate, viste le questioni complesse ancora sul tavolo.

Interpellato sulle tempistiche, Peskov ha spiegato che al momento non è possibile indicare una data precisa per l’avvio degli incontri. L’obiettivo, ha chiarito, è proseguire il confronto senza alimentare previsioni su esiti immediati o svolte rapide.

Il portavoce ha inoltre escluso l’ipotesi di un incontro diretto tra Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un colloquio di questo tipo, ha detto, non è in agenda, anche se i canali di dialogo con Washington restano attivi e consentono di coordinare i contatti bilaterali ai livelli più alti.