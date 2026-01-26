Tempesta invernale negli Usa: almeno 7 morti e 860mila senza elettricità

Almeno sette vittime, blackout diffusi e gelo estremo: una violenta tempesta invernale colpisce gli Stati Uniti centrali e orientali, con milioni di persone sotto allerta e temperature ben al di sotto delle medie stagionali.

Il maltempo ha già causato sette decessi in diverse aree del Paese. Il bilancio più pesante arriva dal Tennessee, dove si registrano tre vittime in contee differenti. Altri casi mortali sono stati segnalati in Louisiana, Texas e Kansas, secondo quanto comunicato dalle autorità locali.

L’ondata di neve e gelo ha avuto un impatto significativo sulle infrastrutture, lasciando oltre 860mila persone senza corrente nelle zone più colpite. I disservizi si concentrano soprattutto negli Stati del Sud e del Midwest, dove il peso della neve e il ghiaccio hanno danneggiato le linee elettriche.

L’emergenza riguarda una porzione vastissima del territorio nazionale: circa 185 milioni di cittadini sono interessati dall’allerta per la tempesta invernale. In molte aree, il vento rende le temperature percepite estremamente rigide, con valori tra -20 e -30 gradi e scarti rispetto alle medie stagionali compresi tra 10 e 40 gradi.