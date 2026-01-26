Musetti incanta a Melbourne, batte Fritz in tre set e vola ai quarti: ora Djokovic

Prestazione autoritaria a Melbourne: Musetti elimina Fritz in tre set, firma il primo quarto Slam della carriera e si prepara a un incrocio di altissimo livello contro Djokovic.

Lorenzo Musetti centra per la prima volta l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open, imponendosi con personalità sull’americano Taylor Fritz. L’azzurro chiude il match degli ottavi in tre set, 6-2, 7-5, 6-4, dopo due ore e quattro minuti di gioco, mostrando solidità e continuità nei momenti chiave.

L’avvio è tutto a favore di Musetti, che prende subito il controllo con risposte incisive e un servizio particolarmente efficace. I break arrivano in rapida successione e il primo parziale scivola via senza scosse, fotografando una superiorità netta dell’italiano, capace di trovare ritmo e profondità con facilità.

Nel secondo set Fritz prova ad alzare il livello e il confronto resta in equilibrio fino alle battute finali. Sul 5-5 Musetti accelera, strappa il servizio all’avversario all’undicesimo game e difende il vantaggio con lucidità, confermando una giornata brillante anche nei numeri: a fine incontro gli ace saranno 14.

Il copione si ripete nel terzo parziale, con l’azzurro che piazza subito l’allungo decisivo e poi gestisce scambi e punteggio senza concedere margini. Il successo apre le porte a un quarto di finale di prestigio contro Novak Djokovic, qualificato al turno successivo senza scendere in campo a causa del ritiro del ceco Jakub Mensik.