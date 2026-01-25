Crans-Montana, un incendio nel 2024 aveva già colpito un locale dei Moretti senza controlli successivi

Nel 2024 un incendio aveva già colpito un locale dei coniugi Moretti nel Vallese. Un episodio che non portò ad alcuna verifica sugli altri impianti, nonostante la gravità dei danni e le successive indagini.

Prima della tragedia di Crans-Montana, un altro episodio aveva coinvolto una proprietà dei coniugi Moretti. Nel marzo 2024 un incendio distrusse completamente un locale appena acquistato dalla coppia, un evento che avrebbe potuto far emergere criticità negli impianti di sicurezza anche nelle altre strutture riconducibili agli stessi proprietari.

Le fiamme si svilupparono nel villaggio di Lens, a pochi chilometri dalla nota località turistica, nel Cantone Vallese. Secondo le ricostruzioni, il rogo divampò all’interno di un edificio in fase di ristrutturazione, provocando la perdita totale degli arredi e rendendo inutilizzabili gli spazi interni.

L’immobile, rilevato di recente dai Moretti, era destinato a diventare un ristorante ispirato alla tradizione corsa. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e la gravità dei danni, non risulterebbero verifiche estese sugli impianti di sicurezza delle altre attività della coppia.

Le immagini dell’incendio, emerse solo in seguito, mostrano la portata della distruzione e riaccendono l’attenzione sull’assenza di controlli preventivi. Un dettaglio che oggi assume peso alla luce dell’inchiesta legata alla strage di Crans-Montana.

Le indagini si trovano ora in una fase delicata. È atteso il deposito di un esposto da parte della difesa civile, che raccoglie numerose segnalazioni rivolte non solo ai coniugi Moretti, ma anche all’amministrazione comunale, con la richiesta di approfondire eventuali responsabilità.