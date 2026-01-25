Genoa-Bologna 3-2, rimonta rossoblù decisiva nella lotta salvezza

Rimonta pesantissima in chiave classifica: sotto di due gol e con l’uomo in più, il Genoa ribalta il Bologna nel finale e strappa tre punti fondamentali che riaccendono la corsa salvezza.

Al Ferraris va in scena una partita piena di svolte, con il Genoa che riesce a ribaltare un doppio svantaggio e supera il Bologna 3-2, ottenendo un successo dal peso specifico elevato. La squadra guidata da De Rossi centra un’altra gara utile consecutiva e raggiunge quota 23 punti, rientrando pienamente nel gruppone in lotta per restare in Serie A.

Il Bologna approccia meglio l’incontro, mostrando maggiore ordine e qualità nel possesso. I rossoblù emiliani costruiscono diverse occasioni e trovano il vantaggio al 35’, quando Ferguson lascia partire un destro dalla distanza che colpisce il palo interno prima di superare Bijlow. La formazione di Italiano continua a spingere fino all’intervallo, mentre il Genoa fatica a trovare spazi e incisività.

Leggi anche Como-Bologna 2-2 - rimonta rossoblu al Sinigaglia

L’avvio della ripresa sembra confermare l’inerzia del match. Dopo appena due minuti, un’azione rapida porta al raddoppio ospite: Zortea accelera sulla fascia e cerca il cross, ma la deviazione sfortunata di Otoa finisce nella propria porta per lo 0-2. Il Genoa prova a scuotersi e sfiora il gol poco dopo con lo stesso Otoa, che di testa impegna severamente Skorupski.

La partita cambia volto al 56’. Il portiere del Bologna esce dall’area nel tentativo di anticipare Vitinha, sbaglia l’intervento e lo stende: l’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso diretto, lasciando gli ospiti in dieci uomini. Sulla successiva punizione arriva il segnale della svolta, con Malinovskyi che disegna una traiettoria velenosa e batte Ravaglia, appena entrato, riaprendo il match.

Con l’uomo in più il Genoa alza il ritmo e assedia l’area avversaria. Vitinha va vicino al pari, che arriva al 78’: Ekuban controlla e si coordina in area, girando al volo un pallone che supera Ravaglia per il 2-2. Il Bologna accusa il colpo e arretra, cercando di difendere almeno il pareggio.

Nel finale l’inerzia è tutta dalla parte dei padroni di casa. Al 91’, su una palla recuperata al limite, Messias rientra sul sinistro e lascia partire un tiro a giro potente e preciso che si infila all’angolino, completando la rimonta e fissando il risultato sul 3-2. Il Bologna incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta fermo a 30 punti.