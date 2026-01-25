Atalanta-Parma 4-0, dominio nerazzurro e Raspadori firma il tris

Atalanta dominante al Gewiss Stadium: quattro gol senza repliche contro il Parma, tre punti pesanti per la classifica europea e segnali incoraggianti da nuovi innesti e leader di centrocampo.

L’Atalanta archivia la pratica Parma con un netto 4-0 nella sfida del 25 gennaio valida per la 22ª giornata di campionato. Un successo che riporta i nerazzurri in piena corsa per l’Europa, con 35 punti in classifica, mentre i gialloblù restano fermi a quota 23 dopo una gara in progressivo calo.

L’avvio è intenso e vede il Parma provare a sorprendere la difesa di casa. Al 6’ la squadra ospite crea la prima occasione su palla inattiva: Bernabé pesca Benedyczak che colpisce di testa, ma Carnesecchi interviene con un riflesso decisivo deviando in angolo.

Superata la fase iniziale, l’Atalanta prende il controllo del gioco e sblocca il risultato al 15’. Un contatto in area tra Britshgi e Zalewski porta al calcio di rigore, trasformato con freddezza da Scamacca, che spiazza il portiere e firma l’1-0.

I padroni di casa continuano a spingere e approfittano di un errore in uscita del Parma. Al 24’ De Ketelaere recupera palla, supera l’uomo e serve De Roon al limite: il centrocampista calcia di prima intenzione e trova l’incrocio per il raddoppio.

Nella ripresa il Parma tenta una reazione affidandosi alle iniziative di Pellegrino e Oristanio. Al 56’ l’attaccante controlla e prova la girata, ma la conclusione termina alta. Poco dopo Oristanio cerca la porta senza successo, mentre al 70’ Pellegrino si presenta solo davanti a Carnesecchi che risponde con un intervento in tuffo.

Il momento migliore degli ospiti viene però spento al 73’. Krstovic vince un duello sulla trequarti, entra in area e serve un pallone perfetto al centro per Raspadori, che da pochi passi non sbaglia e realizza il 3-0.

Nel recupero c’è spazio anche per il poker. Al 92’ Krstovic chiude definitivamente i conti con una rete che certifica la superiorità dell’Atalanta e fissa il risultato finale sul 4-0.