Matteo Franzoso, il racconto dei genitori a Verissimo dopo la tragedia

Il dolore per la perdita di Matteo Franzoso torna al centro del racconto pubblico, con la voce dei genitori che ripercorre carriera e ultimi istanti dello sciatore azzurro, scomparso a 25 anni dopo un drammatico incidente in allenamento in Cile.

Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, nello studio di Verissimo, arrivano i genitori di Matteo Franzoso per condividere una storia segnata da passione sportiva e da una perdita improvvisa. Il giovane sciatore azzurro è scomparso lo scorso settembre, a 25 anni, in seguito a una caduta durante una sessione di allenamento sulle piste di La Parva, in Cile.

Nato sportivamente tra le montagne piemontesi, Franzoso era uno dei nomi più promettenti della velocità italiana. Cresciuto sugli sci a Sestriere e tesserato per le Fiamme Gialle, stava vivendo una fase centrale della carriera, costruita con continuità e risultati di rilievo a livello internazionale negli ultimi cinque anni.

Tra i primi traguardi importanti, il quarto posto in discesa ai Campionati Mondiali juniores di Narvik nel 2020 aveva confermato il suo talento. L’esordio in Coppa Europa risaliva al dicembre 2017, mentre il momento più alto nel circuito arrivò il 29 novembre 2021, con la vittoria nel superG di Zinal, in Svizzera.

Nella stessa stagione era arrivato anche il debutto in Coppa del Mondo, avvenuto nel superG della Val Gardena il 17 dicembre. Complessivamente, Franzoso aveva collezionato diciassette presenze tra superG e discesa libera nel massimo circuito, ottenendo come miglior piazzamento il 28° posto nel superG di Cortina d’Ampezzo del gennaio 2023.

Il 2023 aveva portato anche la conquista del titolo italiano nella combinata, ulteriore conferma di una crescita costante. Le ultime gare di Coppa del Mondo disputate risalgono invece allo scorso marzo, sulle piste norvegesi di Kvitfjell.

L’incidente che si è rivelato fatale è avvenuto durante un allenamento: Franzoso ha affrontato in modo impreciso un piccolo salto iniziale del tracciato, venendo sbalzato in avanti e superando due file di reti di protezione, fino a colpire una staccionata posta diversi metri fuori dal percorso.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente con l’elisoccorso. Trasportato in una struttura sanitaria, lo sciatore è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a coma farmacologico. Nonostante i tentativi dei medici, le gravi lesioni riportate, in particolare il trauma cranico con edema cerebrale, hanno compromesso in modo irreversibile le sue condizioni.

Matteo Franzoso si è spento in una clinica di Santiago del Cile il 15 settembre, a un giorno dal compimento dei 26 anni. La comunicazione ufficiale del decesso è arrivata dalle autorità sanitarie locali, che hanno informato la commissione medica federale e i vertici sportivi.