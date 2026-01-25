Verissimo torna in tv domenica 25 gennaio: ospiti, racconti e interviste

Il talk di Silvia Toffanin torna nel pomeriggio domenicale con nuove interviste tra televisione, cinema, musica e storie personali, tra racconti inediti e testimonianze familiari.

Nuovo appuntamento oggi, domenica 25 gennaio, per Verissimo, in onda dalle 16.00 su Canale 5. Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto a una puntata ricca di volti noti e storie da raccontare, tra percorsi artistici e vicende personali.

Tra gli ospiti della puntata figurano Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti della nuova serie Colpa dei sensi, prossimamente in arrivo in prima serata. I due attori parleranno del progetto televisivo e del lavoro svolto sul set.

Spazio anche al cinema con Claudia Pandolfi, attrice tra le più apprezzate del panorama italiano, che ripercorrerà tappe significative della sua carriera e della sua vita, soffermandosi sull’esperienza legata al film 2 cuori 2 capanne.

Per la prima volta nel programma, Roberta Bruzzone si racconterà oltre l’ambito professionale. La criminologa affronterà aspetti più personali del proprio percorso, offrendo un ritratto inedito lontano dai riflettori televisivi a cui è abitualmente associata.

Intervista a due per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che condivideranno il loro cammino comune tra affetti, lavoro e quotidianità. Atmosfere più intime anche per Marcella Bella, protagonista di un racconto che unisce musica, ricordi ed emozioni.

Momento di particolare intensità con Enrica Bonaccorti, che parlerà della fase complessa che sta attraversando, soffermandosi su fragilità e forza personale. La puntata si chiuderà con un ricordo dedicato a Matteo Franzoso, giovane sciatore scomparso lo scorso settembre a 25 anni dopo una caduta in allenamento sulle piste cilene di La Parva.

In studio saranno presenti i genitori Marcello e Olga e il fratello Michele, per condividere il ricordo del ragazzo e il legame che continua a unirli alla sua memoria.