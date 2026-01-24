Afghanistan, Meloni respinge le parole di Trump sul ruolo dei militari Nato

Le parole di Donald Trump sul ruolo degli alleati Nato in Afghanistan accendono una reazione politica netta. Giorgia Meloni respinge ogni lettura riduttiva del contributo italiano e rivendica sacrifici, impegno e rispetto tra partner.

Il governo italiano ha accolto con sorpresa le dichiarazioni di Donald Trump, che ha sostenuto come i contingenti Nato in Afghanistan siano rimasti indietro rispetto alle forze statunitensi. Un giudizio che, secondo Palazzo Chigi, non riflette la realtà delle operazioni condotte sul campo negli anni successivi all’11 settembre.

La presidente del Consiglio ha ricordato che, dopo gli attentati del 2001, l’Alleanza Atlantica attivò per la prima e unica volta l’Articolo 5, segnando una risposta collettiva senza precedenti a sostegno degli Stati Uniti. In quel contesto, l’Italia partecipò fin da subito alla missione internazionale contro il terrorismo.

Nel corso dell’intervento militare, durato quasi due decenni, il nostro Paese schierò migliaia di soldati e assunse la guida del Regional Command West, una delle aree operative più delicate dell’intero teatro afghano, con responsabilità dirette in ambito di sicurezza e addestramento.

Il bilancio umano dell’impegno italiano viene indicato come elemento centrale della risposta alle affermazioni di Trump. Cinquantatré militari hanno perso la vita e oltre settecento sono rimasti feriti durante missioni di combattimento e supporto. Numeri che, per la premier, rendono inaccettabile qualsiasi tentativo di ridimensionare il contributo dei Paesi alleati.

Meloni ha ribadito che il rapporto tra Italia e Stati Uniti si fonda su valori condivisi e su una collaborazione storica, oggi più che mai necessaria. Un legame che, ha sottolineato, richiede rispetto reciproco per preservare la solidarietà alla base dell’Alleanza Atlantica.

Le esternazioni del presidente americano hanno provocato reazioni anche nel Regno Unito, dove sono state criticate da figure istituzionali e pubbliche. Nelle ore successive, Trump ha attenuato i toni nei confronti dei militari britannici, elogiandone il coraggio e riaffermando la forza del rapporto tra Londra e Washington.