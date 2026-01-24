Frana in Nuova Zelanda, tra le vittime la 15enne Sharon Maccanico di Avellino: ricerche interrotte

Una tragedia avvenuta in Nuova Zelanda coinvolge una giovane italiana: una frana ha colpito un campeggio a Mount Maunganui e tra le persone travolte ci sarebbe una ragazza di 15 anni originaria di Avellino. Le ricerche sono state sospese.

Sharon Maccanico, 15 anni, originaria di Avellino e atleta di livello internazionale nel mondo dell’hip hop, risulterebbe tra le vittime della frana che ha colpito il campeggio Beachside nell’area di Mount Maunganui, in Nuova Zelanda. La notizia è stata diffusa nella notte attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sui social dal Pakuranga College, l’istituto frequentato dalla giovane.

Le autorità neozelandesi hanno confermato che le operazioni di ricerca sono state sospese, spiegando che non ci sarebbero più possibilità di trovare superstiti tra i dispersi. Sul luogo del disastro sono stati recuperati due corpi e tra le persone coinvolte risultano anche dei bambini.

La Farnesina, pur non confermando formalmente il decesso della giovane italiana, ha chiarito che le ricerche sono state interrotte sulla base delle valutazioni delle forze di polizia locali. Un funzionario vicario dell’ambasciata si è recato nell’area interessata dalla frana per garantire assistenza e supporto ai genitori di Sharon Maccanico.

Nel messaggio diffuso dal Pakuranga College viene espressa profonda tristezza per la perdita di due studenti dell’istituto, Sharon Maccanico e Max Furse-Kee. La scuola ha fatto sapere di essere in contatto con entrambe le famiglie per manifestare vicinanza e cordoglio, sottolineando l’impatto emotivo che la tragedia ha avuto sull’intera comunità scolastica.

L’istituto ha inoltre comunicato di aver avviato un percorso di supporto psicologico per studenti e personale, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico previsto per la settimana successiva. Le famiglie degli alunni hanno ricevuto indicazioni e materiali utili per aiutare i ragazzi ad affrontare un evento definito estremamente doloroso e sconvolgente.