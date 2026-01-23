Carlo Cecchi, attore e regista italiano scomparso a Campagnano

L’attore e regista Carlo Cecchi, figura di spicco del teatro e del cinema italiani, è stato rinvenuto senza vita nella sua casa a Campagnano. La carriera straordinaria, iniziata negli anni ’60, ha attraversato decenni di palcoscenico e grande schermo.