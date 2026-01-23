Bambina di 5 anni muore a Crispiano: malori da giorni prima del decesso

Una bambina di cinque anni è morta nella sua abitazione a Crispiano. Da giorni lamentava forti mal di testa e scarso appetito. I soccorsi sono arrivati, ma le sue condizioni erano già gravissime.

La tragedia si è consumata a Crispiano, nel Tarantino, dove una bambina di cinque anni è stata trovata senza vita nella casa in cui viveva con i genitori. La morte è avvenuta nella mattinata di venerdì 23 gennaio, all’interno dell’abitazione familiare.

Nei giorni precedenti la piccola aveva manifestato sintomi che avevano allarmato la famiglia: forti cefalee persistenti e una marcata mancanza di appetito. Con il passare delle ore, il quadro clinico si sarebbe aggravato fino a spingere i familiari a chiedere aiuto ai soccorsi sanitari.

Leggi anche Avellino: bambina di 10 anni muore schiacciata da un cancello

All’arrivo del personale del 118, la bambina era già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione sono proseguiti a lungo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.

La Procura ha avviato gli accertamenti e nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio figurano una meningite fulminante, un’emorragia cerebrale o una miocardite, condizioni compatibili con l’evoluzione rapida dei sintomi.