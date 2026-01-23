Giulia Salemi: Mai scesa a compromessi per lavorare. A un casting mi dissero: fai quello che ti dico e ti farò volare

Una conversazione senza filtri tra piccante e confessioni personali: Giulia Salemi ripercorre l’inizio della carriera, il rapporto nato sotto i riflettori con Pierpaolo Pretelli e un episodio che ha segnato il suo percorso professionale.

Tra una salsa sempre più forte e una domanda diretta, Giulia Salemi si racconta come raramente accade. Ospite della prima puntata di Hot Ones Italia, la modella e conduttrice affronta temi personali e professionali, alternando ironia e momenti di sincera vulnerabilità.

Il dialogo si sposta subito sulle origini della storia con Pierpaolo Pretelli, nata all’interno della casa del Grande Fratello. Vivere una relazione sotto gli occhi di tutti, spiega Salemi, è stato insieme esaltante e complicato: da un lato l’entusiasmo, dall’altro il peso di giudizi continui e sospetti sulla genuinità del loro legame.

Le critiche non arrivavano solo dall’esterno. Anche durante il programma, racconta, lei e Pretelli venivano messi in discussione, al punto che le ultime settimane sono state emotivamente difficili. Quelle pressioni, però, hanno finito per rafforzare il rapporto, trasformandoli in una squadra compatta contro tutto e tutti.

Una volta fuori dal reality, le difficoltà non sono svanite. Salemi ricorda come persino una parte della famiglia del compagno fosse scettica, temendo ripercussioni sull’immagine pubblica di lui. Situazioni che lei ha affrontato con autoironia, pur ammettendo quanto certi commenti l’abbiano segnata interiormente.

Parlando di vita privata e social, la conduttrice spiega la scelta di proteggere il figlio Kian, nato dall’unione con Pretelli. Oggi la coppia condivide molto meno rispetto agli inizi, dopo aver compreso che un’eccessiva esposizione apriva la porta a giudizi invasivi e continui.

Il momento più intenso arriva quando si parla di carriera e limiti personali. Alla domanda sulle proposte inappropriate, Salemi chiarisce di non aver mai accettato compromessi. Ricorda però un episodio agli esordi, durante un incontro legato al mondo televisivo, in cui un uomo le fece intendere che il successo sarebbe dipeso dalla sua totale disponibilità.

Allora era poco più di una ragazza che muoveva i primi passi come modella. Tornando in treno da Milano, scossa dall’accaduto, chiamò la madre in lacrime. Fu proprio quel confronto a darle la forza di reagire nel modo giusto, mettendo un confine netto.

Un’esperienza che ha contribuito a definire il suo percorso e la sua identità professionale. Salemi lo ribadisce con fermezza: non ha mai accettato scorciatoie né condizioni ambigue, scegliendo di costruire la propria strada restando fedele a se stessa.