Rogo al Constellation, l'avvocato di Moretti: La schiuma non era considerata pericolosa

Le dichiarazioni della difesa sul rogo del Constellation chiariscono la posizione di Jacques Moretti: la schiuma non era ritenuta pericolosa, nessuna fuga di denaro e accuse da correggere per garantire un’indagine senza distorsioni.

Secondo la difesa di Jacques Moretti, la schiuma fonoassorbente presente nel locale di Crans-Montana non rappresentava un elemento di rischio noto. Il materiale era visibile durante le ispezioni comunali e non risultava occultato, tanto che nemmeno i controlli legati alla sicurezza avevano segnalato criticità.

L’avvocato Patrick Michod ha spiegato che il suo assistito non era a conoscenza dell’eventuale natura infiammabile della schiuma. Se ne fosse stato consapevole, avrebbe accettato volontariamente un pericolo, ipotesi che la difesa esclude in modo netto.

Il legale ha inoltre sottolineato come, fin dall’inizio della vicenda, siano circolate numerose informazioni inesatte. Tra queste, la presunta fuga di Jessica Moretti con la cassa del locale e voci su un finanziamento in contanti destinato all’acquisto di immobili, elementi definiti privi di fondamento.

Per la difesa, chiarire questi aspetti è essenziale affinché l’inchiesta possa proseguire senza interferenze. Le rettifiche, secondo Michod, servono a evitare che ricostruzioni errate condizionino il lavoro degli inquirenti.

Riguardo al passato giudiziario di Jacques Moretti, condannato nel 2008 per sfruttamento della prostituzione e sanzionato nel 2016 per l’impiego di lavoratori irregolari, l’avvocato ha rimarcato come si tratti di fatti ormai lontani. Un percorso precedente che, a suo dire, non ha alcuna incidenza sull’attuale indagine legata all’incendio.