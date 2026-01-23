Amanda Knox torna in Italia: il viaggio e l'incontro che diventano un documentario

Il ritorno in Italia dopo l’assoluzione diventa un racconto personale e diretto: Amanda Knox ripercorre il passato, la giustizia e un incontro carico di significato che riapre una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Il rientro in Italia di Amanda Knox, a distanza di anni dalla sua assoluzione definitiva, è al centro di un nuovo documentario che racconta un percorso intimo e complesso, tra memoria personale e ferite giudiziarie mai del tutto rimarginate. Il progetto, intitolato “Bocca del lupo”, sarà disponibile dal 26 gennaio sulla piattaforma Hulu.

Ad annunciare l’uscita è stata la stessa Knox attraverso i social, spiegando che il film ripercorre il suo ritorno a Perugia e il confronto diretto con l’uomo che guidò l’inchiesta che la portò in carcere. Un incontro avvenuto proprio nella città umbra, carico di simboli e significati personali.

Nel racconto emerge la figura di Giuliano Mignini, il magistrato oggi in pensione che coordinò le indagini sull’omicidio di Meredith Kercher nel novembre 2007. La sua presenza è centrale anche nelle immagini del trailer, dove compaiono materiali originali legati alla lunga vicenda processuale.

Secondo Knox, il documentario rappresenta il lavoro più personale mai realizzato finora: un’opera più intima e rivelatrice rispetto alle precedenti testimonianze pubbliche. La regia è affidata al marito Christopher Robinson, mentre le musiche originali sono eseguite dalla stessa protagonista.

Amanda Knox fu arrestata e condannata in primo grado per l’omicidio di Meredith Kercher, per poi essere assolta in appello e scarcerata dopo quasi quattro anni di detenzione. La sua assoluzione definitiva dal reato di omicidio è arrivata al termine di un iter giudiziario lungo e controverso, passato anche attraverso il vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Resta invece definitiva la condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, accusa che Knox ha sempre respinto. Nell’estate del 2022, il ritorno in Italia ha segnato un nuovo capitolo della sua storia personale, culminato nell’incontro con Mignini e in un dialogo che, nel tempo, è proseguito.

Il documentario si inserisce in una rinnovata attenzione di Hulu verso il caso Kercher. Pochi mesi prima, la piattaforma aveva infatti trasmesso la miniserie “The Twisted Tale of Amanda Knox”, ispirata all’autobiografia dell’ex studentessa americana.