Pensioni, requisiti più alti dal 2027: tre mesi in più per l'uscita dal lavoro

Dal 2027 cambiano gradualmente i requisiti per la pensione. Le proiezioni ufficiali indicano un allungamento dei tempi di uscita dal lavoro legato alla speranza di vita, con un incremento complessivo fino a tre mesi entro il 2029.

Le prospettive previdenziali mostrano un progressivo slittamento dell’età di accesso alla pensione. Le stime aggiornate sulle tendenze di medio-lungo periodo indicano un adeguamento più consistente rispetto alle previsioni precedenti, con un aumento complessivo di tre mesi dei requisiti.

Il meccanismo è legato all’andamento della speranza di vita e prevede un percorso graduale. Il primo passo è atteso nel 2027, quando per la pensione di vecchiaia sarà richiesto un mese in più rispetto alla soglia attuale, portando l’età minima a 67 anni e 1 mese.

L’anno successivo segnerà un’accelerazione. Dal 1° gennaio 2028 l’adeguamento complessivo salirà a tre mesi, fissando il requisito anagrafico a 67 anni e 3 mesi. Un passaggio intermedio che prepara al nuovo assetto previsto per il biennio successivo.

Se le proiezioni demografiche verranno confermate, tra il 2029 e il 2030 l’accesso alla pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 6 mesi di età. Per la pensione anticipata, invece, il requisito contributivo salirà a 43 anni e 4 mesi, con la riduzione di un anno che continuerà ad applicarsi alle donne.

Il confronto con le regole attuali evidenzia l’allungamento dei tempi. Oggi la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni, mentre per l’anticipata servono 42 anni e 10 mesi di contributi. Già nel 2027 la soglia contributiva salirà a 42 anni e 11 mesi, per poi raggiungere 43 anni e 1 mese nel 2028.

Il quadro che emerge delinea un sistema in progressivo adeguamento, in cui i requisiti previdenziali vengono rivisti a tappe per tenere conto dei cambiamenti demografici e dell’evoluzione della popolazione attiva.