Recensione Reolink Altas PT Ultra

La prima telecamera a batteria 4K con preregistrazione, tracciamento 360° e autonomia fino a 500 giorni

Reolink Altas PT Ultra rappresenta un punto di svolta nel segmento delle telecamere di sicurezza wireless a batteria. Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera una sorveglianza avanzata senza vincoli di cablaggio, con qualità video 4K, copertura Pan & Tilt a 360°, visione notturna a colori ColorX e una batteria da ben 20.000 mAh in grado di garantire fino a 500 giorni di autonomia in modalità PIR. A rendere questo modello particolarmente interessante è anche la preregistrazione fino a 10 secondi, una funzione rara nel mondo delle telecamere a batteria, che consente di catturare l’intero evento ancora prima che venga rilevato il movimento. Il tutto è supportato da Wi-Fi 6 dual-band, archiviazione locale fino a 512 GB e integrazione smart home, posizionando Altas PT Ultra come una delle soluzioni più complete oggi disponibili nella fascia premium.

Materiali e design

Dal punto di vista costruttivo, Reolink Altas PT Ultra adotta un design robusto e funzionale, progettato per l’installazione outdoor. Il corpo compatto, con dimensioni pari a 178 × 151 × 102 mm e un peso di circa 853 grammi senza staffa, integra antenna esterna, modulo Pan & Tilt motorizzato, faretto per illuminazione notturna a colori e sensori PIR e di luminosità ambientale. La certificazione IP65 garantisce resistenza a pioggia, polvere e agenti atmosferici, permettendo l’uso continuativo in ambienti esterni anche in condizioni climatiche complesse. La dotazione include staffa di montaggio a soffitto o parete, cavo USB-C per la ricarica e accessori per l’installazione rapida, rendendo il setup immediato anche per utenti non esperti.

Hardware e prestazioni

Il cuore tecnologico della Altas PT Ultra è il sensore CMOS da 1/1,8", abbinato a una risoluzione video 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixel) a 15 fps. Il sistema di compressione H.264/H.265 consente un buon bilanciamento tra qualità video e spazio di archiviazione. L’ottica fissa da 4 mm offre un campo visivo diagonale di 110°, che viene ulteriormente ampliato grazie al sistema Pan & Tilt con rotazione orizzontale fino a 355° e inclinazione verticale fino a 90°, permettendo una copertura praticamente completa dell’area monitorata.

Uno degli elementi più distintivi è la tecnologia ColorX, che consente la registrazione notturna a colori reali senza ricorrere ai classici infrarossi. Questo sistema sfrutta una maggiore sensibilità del sensore e una migliore gestione della luce ambientale, garantendo immagini più dettagliate e utilizzabili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Reolink dichiara un incremento significativo delle prestazioni notturne, rendendo questa telecamera adatta anche a contesti con illuminazione minima.

Sul fronte energetico troviamo una batteria integrata da 20.000 mAh (72 Wh), progettata per offrire fino a 500 giorni di autonomia in modalità PIR, calcolata su un utilizzo medio di circa 300 eventi giornalieri. Per chi desidera un funzionamento ancora più continuo, è supportato il pannello solare Reolink da 6 W, che permette di mantenere la carica e, in condizioni ideali, supportare anche la registrazione continua. La presenza della preregistrazione fino a 10 secondi rappresenta un vantaggio concreto: la telecamera memorizza una breve sequenza prima dell’evento, evitando di perdere i momenti cruciali che spesso sfuggono alle soluzioni tradizionali a batteria.

La connettività Wi-Fi 6 dual-band (2,4 GHz e 5 GHz) assicura maggiore stabilità di streaming e latenza ridotta, mentre il supporto a WPA/WPA2/WPA3 rafforza la sicurezza della trasmissione dati. L’archiviazione locale avviene tramite microSD fino a 512 GB, con possibilità di accesso multi-stream fino a 12 utenti contemporanei.

Uso quotidiano

Nell’utilizzo quotidiano, Reolink Altas PT Ultra si dimostra estremamente versatile. L’app Reolink, disponibile per Android, iOS, Windows e macOS, consente una gestione completa della telecamera: visualizzazione live, riproduzione delle registrazioni, configurazione delle notifiche e controllo manuale del Pan & Tilt. Il sistema di rilevamento intelligente distingue tra persone, veicoli e animali, riducendo i falsi allarmi tipici dei sensori di movimento tradizionali.

La funzione di tracciamento automatico a 360° permette alla telecamera di seguire i soggetti in movimento, mantenendoli al centro dell’inquadratura. A questo si affiancano audio bidirezionale, sirena integrata e faretto LED, utili sia per la comunicazione remota sia per la deterrenza attiva. La modalità time-lapse amplia ulteriormente le possibilità d’uso, rendendo la telecamera adatta anche a contesti come cantieri, monitoraggio ambientale o riprese panoramiche a lungo termine.

Dal punto di vista smart home, Altas PT Ultra è compatibile con Google Assistant e Home Hub, consentendo l’integrazione in ecosistemi domotici già esistenti. Questo rende la gestione ancora più fluida, soprattutto in abitazioni già dotate di dispositivi smart.

Conclusioni

Reolink Altas PT Ultra si posiziona come una delle telecamere wireless a batteria più avanzate attualmente sul mercato. La combinazione di risoluzione 4K, tecnologia ColorX per la visione notturna a colori, preregistrazione fino a 10 secondi, tracciamento automatico Pan & Tilt e autonomia dichiarata fino a 500 giorni la rende una soluzione estremamente completa per la sicurezza domestica e professionale. Il supporto al Wi-Fi 6 e all’energia solare rafforza ulteriormente l’idea di un prodotto orientato alla massima affidabilità e continuità operativa. Pur collocandosi nella fascia premium, l’insieme di funzionalità offerte giustifica ampiamente il posizionamento, soprattutto per chi cerca una soluzione “install and forget” con standard qualitativi elevati.

Voto: 9/10

Pro

Qualità video 4K Ultra HD

Visione notturna ColorX a colori reali

Batteria da 20.000 mAh con autonomia fino a 500 giorni

Preregistrazione fino a 10 secondi

Pan & Tilt 360° con tracciamento automatico

Wi-Fi 6 dual-band stabile e veloce

Archiviazione locale fino a 512 GB

Contro