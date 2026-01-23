Paolini fuori al terzo turno, Alcaraz agli ottavi e record eguagliato: i risultati degli Australian Open

L’avventura di Jasmine Paolini a Melbourne si interrompe al terzo turno, mentre Carlos Alcaraz continua la sua corsa agli Australian Open 2026 firmando un traguardo storico e qualificandosi agli ottavi di finale senza difficoltà.

Il percorso di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026 si ferma al terzo turno. La tennista italiana cede in due set alla statunitense Iva Jovic, numero 27 del ranking WTA, che chiude il confronto sul 6-2, 7-6 (3) in poco più di un’ora di gioco.

L’incontro prende fin da subito una direzione favorevole all’americana, solida negli scambi e capace di mantenere il controllo del ritmo. Paolini fatica a trovare continuità, anche a causa di condizioni fisiche non ideali, legate a problemi di natura intestinale che ne limitano la resa nei momenti chiave.

Con questo successo, Jovic stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Melbourne, dove la attende la kazaka Yulia Putintseva, in una sfida che promette equilibrio e intensità.

Procede invece senza intoppi il cammino di Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo supera con autorità il francese Corentin Moutet, testa di serie numero 32, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1.

La vittoria assume un valore speciale: per Alcaraz si tratta della centesima partita disputata nei tornei del Grande Slam, celebrata con una prestazione dominante che conferma il suo stato di forma.

Il successo consente allo spagnolo di raggiungere quota 87 vittorie nelle prime 100 partite Slam, risultato che gli permette di eguagliare il primato stabilito da Bjorn Borg negli anni Settanta. Meglio di lui, nello stesso arco di incontri, hanno fatto soltanto Nadal e McEnroe, entrambi con un bilancio di 86 successi e 14 sconfitte.

Nel prossimo turno Alcaraz affronterà Tommy Paul, accreditato della testa di serie numero 19. L’americano ha conquistato l’accesso agli ottavi grazie al ritiro di Alejandro Davidovich Fokina, arrivato al termine del secondo set con Paul in netto vantaggio 6-1, 6-1 dopo 59 minuti di gioco.