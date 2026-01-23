Groenlandia, chiuso a Bruxelles il summit straordinario del Consiglio Ue

Il vertice europeo dedicato ai rapporti con Washington si è chiuso rapidamente a Bruxelles. Al centro dei lavori anche un momento di cordoglio condiviso dai leader Ue per le vittime dei recenti incidenti ferroviari in Spagna.

Si è concluso in meno di cinque ore il Consiglio europeo informale e straordinario convocato a Bruxelles, con un focus sulle relazioni tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. L’incontro ha riunito i capi di Stato e di governo dei Paesi membri per un confronto politico concentrato e a porte chiuse.

In apertura dei lavori, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha preso la parola per trasmettere un messaggio di vicinanza al primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, a nome di tutti i leader presenti. Il pensiero è andato alle vittime dei gravi incidenti ferroviari che si sono verificati nei giorni scorsi in Spagna.

Il vertice si è avviato con un minuto di silenzio osservato dall’intera assemblea, in segno di rispetto e partecipazione al lutto. Solo dopo questo momento di raccoglimento sono iniziati i lavori dedicati ai temi all’ordine del giorno.

L’incontro, di carattere straordinario, ha avuto una durata contenuta rispetto agli standard abituali dei summit europei, confermando l’impostazione snella scelta per affrontare le questioni strategiche legate ai rapporti transatlantici.