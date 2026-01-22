Crans-Montana, 15enne italiana si risveglia dal coma e riconosce i genitori

Un segnale incoraggiante arriva dall’ospedale svizzero: la quindicenne italiana ferita nell’incendio di Capodanno ha ripreso conoscenza e ha riconosciuto i genitori, mentre resta sotto stretta osservazione medica.