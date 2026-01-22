Diego Costa attacca Antonio Conte: parole durissime sull'ex tecnico del Chelsea

Vecchie tensioni mai sopite riemergono anni dopo l’esperienza al Chelsea, con accuse dirette, retroscena di spogliatoio e un episodio personale che ha segnato la rottura definitiva tra attaccante e allenatore.

Il rapporto traenon si è mai ricucito e, a distanza di anni, riaffiora con toni ancora più aspri. L’ex centravanti ha ripercorso la convivenza professionale definendola una delle esperienze più difficili della sua carriera, descrivendo l’allenatore come una figura costantemente diffidente e tesa.

Nel racconto emerge un clima pesante vissuto quotidianamente, fatto di allenamenti poco sereni e di un atteggiamento che, secondo Costa, avrebbe influito negativamente sull’intero gruppo. L’attaccante ha sottolineato come il malessere non fosse limitato a un singolo caso, ma condiviso da gran parte dello spogliatoio.

Le dichiarazioni sono arrivate durante una conversazione pubblica con , ex compagno di squadra ai tempi del. In quel contesto, Costa ha aggiunto anche commenti personali, spingendosi oltre il piano professionale e attribuendo l’atteggiamento del tecnico a una presunta insoddisfazione privata.

Una parte centrale del racconto riguarda l’episodio che portò alla separazione nel 2017. Dopo una stagione positiva, l’attaccante contattò l’allenatore per chiarire il proprio futuro, ricevendo una risposta secca che lo escludeva dai piani successivi. Per Costa, quella comunicazione rappresentò un punto di non ritorno.

L’ex bomber ha evidenziato come la decisione apparisse inspiegabile dal punto di vista sportivo, considerando il rendimento avuto e il ruolo ricoperto nella squadra. Un taglio improvviso che, col tempo, ha trasformato l’incomprensione iniziale in un’inimicizia mai superata.