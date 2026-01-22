La Spezia, migliaia ai funerali di Youssef Abanoub: la città unita nel dolore

La Spezia si è fermata per l’ultimo saluto a Youssef Abanoub, 18 anni. Migliaia di persone hanno riempito la cattedrale Cristo Re per un funerale segnato dal silenzio, dalla preghiera e da un lungo applauso.

La bara bianca di Youssef Abanoub, per tutti Aba, è stata accolta da un applauso prolungato all’ingresso nella cattedrale Cristo Re. Il giovane, 18 anni, è morto dopo essere stato colpito con un coltello da un compagno di scuola dell’istituto Einaudi-Chiodo.

Alla celebrazione hanno partecipato familiari, amici, compagni di classe e cittadini arrivati anche da fuori provincia. La chiesa era gremita, con una folla raccolta in un silenzio carico di commozione che ha accompagnato l’intera funzione.

Leggi anche Accoltellato in classe per gelosia a La Spezia: morto Youssef Abanoub

Il rito si è svolto secondo una doppia tradizione, cattolica e copta, a rappresentare l’identità e il percorso spirituale della famiglia. A guidare la celebrazione è stato l’arcivescovo Luigi Ernesto Palletti, insieme al rappresentante della comunità copta Dawoud Elnaqlouni.

Tra i presenti anche il sindaco Pierluigi Peracchini, il questore Sebastiano Salvo e il prefetto Andrea Cantadori. Le autorità hanno seguito la funzione sedute tra i cittadini, senza protocolli evidenti, in un clima di partecipazione condivisa.

Durante l’omelia, l’arcivescovo ha rivolto parole di vicinanza alla famiglia e alla comunità copta, ricordando come la fede possa offrire una luce che va oltre il dolore. Ha parlato di silenzio, di preghiera e di una speranza che guarda alla vita eterna.

Il vescovo ha ricordato di aver incontrato Aba in passato, unendosi alla preghiera per la sua famiglia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ha sottolineato il valore della resurrezione come segno di una luce che non si spegne e che accompagna anche nei momenti più difficili.

All’uscita del feretro, la folla ha salutato il giovane con un nuovo applauso, lungo e composto, che ha attraversato la navata e il sagrato della cattedrale, trasformando il dolore in un gesto collettivo di rispetto e memoria.