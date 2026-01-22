Finto blitz della polizia al matrimonio: la sposa inscena l'arresto del padre e spiazza gli invitati

Un matrimonio in Inghilterra si è trasformato in un momento di panico collettivo quando alcuni finti agenti hanno inscenato l’arresto del padre della sposa. Tutto era parte di uno scherzo organizzato dagli sposi per sorprendere gli invitati.

Un ricevimento nuziale a Darlington, nel nord dell’Inghilterra, è stato improvvisamente interrotto dall’ingresso di presunti agenti di polizia. La scena, curata nei minimi dettagli, ha fatto credere a tutti che fosse in corso un vero intervento delle forze dell’ordine.

I protagonisti dello scherzo sono stati gli sposi, Robyn Ellis e Arron Robson, insieme al padre della sposa, Steven. Nessuno tra gli invitati era stato informato. L’obiettivo era creare un momento inaspettato e coinvolgente, capace di rompere la prevedibilità del ricevimento.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione nella sala, Robyn si è alzata dal tavolo e li ha seguiti all’esterno, implorando di non rovinare il giorno delle nozze. Poco dopo, i finti poliziotti hanno individuato Steven e lo hanno accompagnato fuori tra lo sconcerto generale.

Alcuni ospiti, convinti che la situazione fosse reale, hanno iniziato a protestare. Un parente della sposa ha persino urlato contro gli agenti, chiedendo spiegazioni per un intervento ritenuto inappropriato durante una cerimonia privata.

La tensione è durata solo pochi istanti. Uno degli “agenti” è rientrato con un microfono, invitando tutti a rilassarsi e a prepararsi a festeggiare. È partita All You Need Is Love dei Beatles, mentre Steven è tornato in sala unendosi all’esibizione, svelando così lo scherzo.

L’atmosfera si è trasformata rapidamente: gli invitati si sono alzati, hanno applaudito e iniziato a ballare. Robyn ha spiegato che il padre era la persona ideale per rendere credibile la scena e che l’idea era nata per regalare agli ospiti un ricordo fuori dal comune.

«Volevo che fosse un momento davvero memorabile», ha raccontato la sposa, riferendosi alla reazione iniziale di sorpresa che ha preceduto l’inizio della festa.