Le nuove funzionalità del Family Center di Snapchat

Il Family Center di Snapchat offre ai genitori informazioni ancora più approfondite

Snapchat è impegnata a proteggere gli adolescenti sulla piattaforma, fornendo al contempo ai genitori e ai caregiver gli strumenti necessari per svolgere un ruolo attivo nell'esperienza dei ragazzi su Snapchat. Nel 2022 l’azienda ha lanciato Family Center per offrire ai genitori un supporto pratico che li aiutasse a guidare i propri figli teenager verso un'esperienza online sicura e positiva, a partire da rigorose impostazioni predefinite.

Family Center è oggi più facile da navigare e ancora più solido grazie all’introduzione di nuove funzionalità che forniscono ai genitori informazioni più approfondite su come i loro figli adolescenti utilizzano Snapchat.

Leggi anche Snapchat - nuove funzionalità

Insight su come gli adolescenti trascorrono il tempo su Snapchat

Nel Family Center di Snapchat i genitori possono ora vedere quanto tempo il proprio figlio ha trascorso su Snapchat ogni giorno nell’ultima settimana. Inoltre, possono anche capire come questo tempo è suddiviso tra le diverse funzionalità: se i propri figli trascorrono il tempo chattando o scambiandosi Snap con gli amici, creando contenuti con la fotocamera, esplorando con la Snap Map o guardando contenuti su Spotlight e Stories. Queste informazioni possono contribuire ad avviare un dialogo su un uso sano dello schermo e sulle abitudini online, fornendo ai genitori informazioni concrete su cui basare la discussione.

Dettagli sui nuovi amici collegati

Family Center offre già ai genitori la possibilità di vedere chi sono gli amici dei propri figli adolescenti su Snapchat, mostrando un elenco completo degli amici attuali e di quelli nuovi aggiunti nell'ultima settimana.

Ora, quando un adolescente aggiunge un nuovo amico su Snapchat, i genitori potranno vedere come il proprio figlio potrebbe conoscere quella persona: se hanno amici in comune, se è salvata nella rubrica dei contatti e a quale community appartiene.

Questi elementi aiutano i genitori a comprendere meglio i nuovi collegamenti dei ragazzi e a rassicurarli del fatto che stiano chattando con qualcuno che conoscono nella vita reale. Se un genitore o un adulto vede un nuovo amico che non conosce, ha a disposizione le informazioni necessarie per avviare una conversazione costruttiva.

Nuove misure di sicurezza e didattiche

Per aiutare i genitori e i caregiver a comprendere meglio come utilizzare gli strumenti del Family Center, Snapchat ha creato una nuova serie di video che spiegano in modo semplice e diretto come iniziare.

Snapchat ha inoltre integrato anche il programma di sicurezza online denominato The Keys: una guida alla sicurezza digitale direttamente nel Family Center, per renderlo più facilmente reperibile e consultabile. The Keys è un corso interattivo sviluppato per educare gli adolescenti e le famiglie sui rischi online e su come proteggersi. È pensato come un'esperienza di apprendimento congiunta per rafforzare la comunicazione tra adolescenti e genitori in materia di sicurezza digitale.

Family Center è progettato per riflettere le dinamiche delle relazioni nel mondo reale, offrendo visibilità su ciò che fanno gli adolescenti e consentendo ai genitori di regolare le impostazioni principali, senza mostrare il contenuto delle conversazioni private. Con Family Center, oltre alle nuove funzionalità introdotte oggi, i genitori possono vedere l'elenco degli amici dei propri figli adolescenti e con chi hanno comunicato di recente; impostare restrizioni sui contenuti; disabilitare l'accesso al chatbot My AI di Snap e, a breve, al motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale Perplexity; condividere la posizione come famiglia; e segnalare account potenzialmente preoccupanti per conto dei ragazzi.