Board of peace per Gaza: cos'è, come funziona e quali Paesi hanno aderito

Home / Social News / Board of peace per Gaza: cos'è, come funziona e quali Paesi hanno aderito

Il Board of peace per Gaza nasce come nuovo organismo internazionale per vigilare sul cessate il fuoco e guidare la ricostruzione, ma la sua composizione e i poteri attribuiti al presidente Usa stanno già alimentando divisioni e perplessità.