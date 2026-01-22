Minnesota, Ice arresta quattro minori: coinvolti anche bambini di 5 e 10 anni

Quattro minori fermati in Minnesota durante operazioni dell’Ice: due hanno appena 5 e 10 anni. Le scuole denunciano metodi traumatici e famiglie trasferite in un centro di detenzione in Texas.

In Minnesota quattro minorenni sono stati fermati dagli agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement, in operazioni che hanno suscitato forte allarme tra scuole e famiglie. Due dei minori hanno rispettivamente 5 e 10 anni, secondo quanto riferito dai responsabili del distretto scolastico di Columbia Heights.

Uno degli episodi riguarda un ragazzo di 17 anni, prelevato dalla propria auto mentre si stava recando a scuola. Poche ore dopo, un bambino di 5 anni, Liam Ramos, è stato fermato insieme al padre davanti alla loro abitazione, al rientro dall’asilo.

Secondo la ricostruzione fornita dai dirigenti scolastici, il piccolo sarebbe stato usato come “esca” per indurre i familiari ad aprire la porta, consentendo così agli agenti di entrare e procedere con gli arresti degli altri componenti della famiglia.

“Chi può considerare pericoloso un bambino di cinque anni?”, ha dichiarato la sovrintendente Zena Stenvik, criticando la narrativa che descrive i fermati come presunti criminali violenti. La dirigente ha sottolineato l’incompatibilità tra questo racconto ufficiale e le situazioni concrete vissute dai minori coinvolti.

Uno schema simile sarebbe stato adottato anche con una bambina di 10 anni, fermata insieme alla madre mentre si dirigeva a scuola. La piccola ha contattato il padre, che si è presentato nell’istituto ed è stato arrestato a sua volta.

Attualmente i bambini e i loro familiari risultano detenuti in un centro in Texas. Il distretto scolastico ha precisato che la famiglia Ramos ha presentato regolare richiesta di asilo e non risulta destinataria di alcun ordine di espulsione.

La scuola ha affidato il caso a un avvocato per la tutela degli studenti e ha invitato i rappresentanti al Congresso a intervenire per una soluzione immediata e pacifica. L’obiettivo, ha spiegato Stenvik, è restituire agli istituti un clima di sicurezza e fiducia.

Intanto, la presenza costante degli agenti dell’Ice nei pressi delle scuole continua a generare paura tra studenti e genitori, alimentando una tensione che il distretto definisce incompatibile con il ruolo educativo degli istituti.