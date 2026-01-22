Juventus-Benfica, tensioni in panchina: Spalletti discute con un tifoso e richiama Openda
Vittoria europea, ma nervi tesi allo Stadium: tra battibecchi con la tribuna e un richiamo plateale a un giocatore, la serata di Champions della Juventus è stata segnata da episodi destinati a far discutere.
La Juventus supera il Benfica 2-0 in Champions League, ma la partita dell’Allianz Stadium non si esaurisce nel risultato. In panchina, Luciano Spalletti vive una serata agitata, diventando protagonista di due episodi che attirano l’attenzione di pubblico e telecamere.
Prima del vantaggio bianconero, firmato da Thuram, la gara resta più complicata del previsto. Il Benfica pressa alto, la Juventus fatica a costruire gioco e sugli spalti cresce il malumore. Da dietro la panchina parte un commento diretto all’allenatore, che risponde con tono acceso, in un botta e risposta rapido ma evidente.
L’episodio richiama alla memoria precedenti confronti tra Spalletti e la tifoseria, già noti per toni poco concilianti. Anche questa volta, la tensione si percepisce chiaramente, nonostante il controllo del risultato arrivi solo nella ripresa.
Il secondo momento chiave arriva al 70’. Durante l’ingresso in campo di Openda, l’allenatore lo richiama con decisione per la sua apparente distrazione, accompagnando le parole con un gesto sulla guancia e un invito secco a restare concentrato. La scena, ripresa dalle telecamere, inizia subito a circolare sui social.
Una serata europea che, oltre ai tre punti, lascia in eredità immagini destinate a far discutere più del tabellino finale.
Spalletti uno di noi pic.twitter.com/xFfxA4AKo6— edon zhegrova (@zynedo_) January 21, 2026