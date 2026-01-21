Femminicidio di Federica Torzullo, Carlomagno ammette le proprie responsabilità

Home / Social News / Femminicidio di Federica Torzullo, Carlomagno ammette le proprie responsabilità

La confessione di Claudio Carlomagno segna una svolta nel caso della scomparsa e dell’uccisione di Federica Torzullo. Davanti al gip, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e spiegato l’origine del litigio.