Cane abbandonato a Bardineto, legato a un palo con un sacchetto di croccantini

Un cane legato a un palo lungo una provinciale del savonese, con accanto un sacchetto di croccantini. La scena, notata da un automobilista, ha fatto scattare un salvataggio rapido e un’ondata di indignazione.

La segnalazione è arrivata lungo la strada provinciale che porta a Bardineto, in provincia di Savona. Un automobilista, rallentando, ha visto un cane fermo sul bordo della carreggiata, immobilizzato a un palo e con accanto una busta di cibo. L’animale appariva tranquillo, ma visibilmente disorientato.

Il gesto ha lasciato pochi dubbi: si trattava di un abbandono avvenuto da poco. La presenza dei croccantini, lasciati come unico “sostegno”, ha reso la scena ancora più amara. In pochi minuti, la situazione è passata dall’incredulità all’azione concreta.

Con l’aiuto di un giovane che si è fermato per prestare supporto, il cane è stato slegato e portato in un luogo sicuro. I primi controlli hanno escluso ferite o segni di malnutrizione, ma hanno confermato un forte stato di stress e una lieve sindrome post traumatica.

Le immagini e il racconto dell’episodio hanno iniziato a circolare online, raggiungendo anche la pagina del Canile di Savona. L’obiettivo ora è individuare eventuali testimoni o persone in grado di riconoscere il cagnolino e fornire indicazioni utili per risalire al proprietario.

Intanto cresce l’indignazione per un comportamento che, oltre a essere moralmente inaccettabile, rappresenta un reato perseguibile per legge. Nelle prossime ore saranno informati i Carabinieri di Bardineto e la Protezione Animali, per avviare la denuncia formale e tutti gli accertamenti necessari.