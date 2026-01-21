Mediaset denuncia Fabrizio Corona: chiesto lo stop ai social e alle piattaforme online

Mediaset porta in Procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce, chiedendo misure che limitino l’uso dei social. Sullo sfondo, le accuse lanciate nel format online “Falsissimo” e i procedimenti incrociati che coinvolgono tv e web.

Mediaset ha presentato una querela alla Procura di Milano contro Fabrizio Corona per presunte diffamazione e minacce rivolte ai vertici dell’azienda e ad alcuni conduttori di programmi televisivi. Parallelamente, il gruppo ha sollecitato l’intervento della Direzione distrettuale antimafia per valutare una misura di prevenzione che limiti l’uso dei social, delle piattaforme digitali e del telefono per la diffusione di contenuti ritenuti lesivi.

L’iniziativa giudiziaria nasce dopo alcune puntate del format web “Falsissimo”, in cui l’ex agente fotografico ha attaccato pubblicamente, tra gli altri, Alfonso Signorini. Le dichiarazioni hanno alimentato un clima di forte tensione, portando l’azienda televisiva a chiedere un intervento formale delle autorità.

La Procura, guidata da Marcello Viola, con i pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, sta esaminando due distinti fascicoli. Da un lato c’è Corona, che nel suo format ha parlato di un presunto “sistema Signorini”; dall’altro Antonio Medugno, indicato come parte offesa nella querela presentata contro il noto volto televisivo.

Nel frattempo, i legali di Alfonso Signorini hanno depositato al Tribunale civile di Milano un’istanza urgente per ottenere un provvedimento che blocchi la diffusione online della prossima puntata di “Falsissimo”, prevista per il 26 gennaio. La richiesta riguarda anche la rimozione e la non ripubblicazione dei contenuti già trasmessi.

Secondo Corona, Signorini avrebbe costruito un sistema di presunti ricatti e favori a sfondo sessuale, accuse che il conduttore ha respinto davanti ai magistrati il 7 gennaio, dopo la denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata da Medugno. Quest’ultimo ha ribadito davanti ai pm quanto già dichiarato nella sua querela.

Corona risulta indagato anche in un procedimento separato per revenge porn ed è stato ascoltato dagli inquirenti a fine dicembre. I giudici civili dovranno ora pronunciarsi sull’istanza di inibizione avanzata dai legali di Signorini, con un’udienza fissata per il 22 gennaio.

Nel frattempo, l’ex “re dei paparazzi” ha annunciato sui social la nuova puntata del format, intitolata “Il prezzo del successo – parte finale”, commentando con tono provocatorio l’imminente confronto in tribunale.