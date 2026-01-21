Alessandro Venier ucciso a Gemona, via libera ai funerali dopo sei mesi. La figlia resta in una struttura protetta

Dopo sei mesi di attesa, la Procura di Udine ha autorizzato la sepoltura di Alessandro Venier. Intanto la figlia, che sta per compiere un anno, resta in una struttura protetta in attesa dell’affidamento definitivo.