Australian Open, tifoso grida Carlos Nadal e Alcaraz scoppia a ridere

Un coro improvviso dalla Rod Laver Arena accende il sorriso di Carlos Alcaraz durante il match con Hanfmann: un paragone con Nadal diventa virale e spezza per un attimo la tensione di Melbourne.

Il confronto con Rafa Nadal accompagna Carlos Alcaraz fin dagli esordi nel circuito, ma a Melbourne ha assunto una forma inaspettata. Durante il match contro Yannick Hanfmann, un tifoso ha trasformato quel paragone in un’esclamazione destinata a restare impressa.

Lo spagnolo aveva appena ottenuto il break nel secondo set, dopo un primo parziale risolto soltanto al tie break. Nel silenzio della Rod Laver Arena, la voce isolata di uno spettatore ha urlato “Carlos Nadal”, rompendo l’atmosfera con un’ironia spontanea.

Alcaraz, pronto a servire, ha inizialmente sorriso, poi si è lasciato andare a una risata che ha coinvolto l’intero stadio. Per un attimo si è voltato verso le tribune, condividendo la scena con il pubblico divertito.

Ritrovata la concentrazione, il numero uno ha ripreso il gioco con naturalezza, chiudendo il game e confermando il break. L’episodio ha aggiunto una parentesi leggera a una partita condotta con autorità nei tre set.

Il legame simbolico con Nadal, spesso evocato dagli appassionati, è così diventato protagonista di uno dei momenti più curiosi dell’Australian Open, capace di unire sport, ironia e spontaneità in pochi secondi.