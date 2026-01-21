Juve-Benfica in Champions League: orario, formazioni e diretta streaming

Juventus e Benfica si sfidano allo Stadium per una partita decisiva della fase campionato di Champions League. In palio punti pesanti per la corsa ai playoff, con due squadre obbligate a fare risultato.

La Juventus torna protagonista in Champions League e questa sera, mercoledì 21 gennaio, ospita il Benfica allo Stadium nella settima giornata della fase campionato. Un appuntamento che pesa sulla classifica e sugli equilibri del girone.

I bianconeri, guidati da Spalletti, hanno raccolto finora 9 punti e puntano a chiudere il discorso qualificazione con un altro risultato utile. Situazione più complessa per il Benfica di Mourinho, fermo a quota 6 e chiamato a reagire per restare in corsa.

Il calcio d’inizio è fissato per le 21, con lo stadio pronto a spingere la Juventus in una delle notti europee più attese della stagione.

Secondo le indicazioni della vigilia, la Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: Di Gregorio in porta; Kalulu, Bremer e Kelly in difesa; McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo; Miretti e Yildiz alle spalle di David.

Il Benfica è orientato verso il 4-2-3-1: Trubin tra i pali; Dedic, Silva, Araujo e Dahl in linea difensiva; Aursnes e Rios in mediana; Prestianni, Barreiro e Lopes Cabral alle spalle di Pavlidis.

La sfida tra Juventus e Benfica sarà trasmessa in esclusiva in streaming su Prime Video, unica piattaforma che garantirà la visione dell’incontro in diretta.