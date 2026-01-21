Empoli, ragazza di 20 anni travolta da un treno: condizioni critiche

Una ventenne è stata travolta da un treno vicino alla stazione di Empoli nella serata di ieri. Le sue condizioni sono critiche e il traffico ferroviario sulla linea Firenze-Pisa ha subito pesanti rallentamenti.