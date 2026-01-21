Empoli, ragazza di 20 anni travolta da un treno: condizioni critiche
Una ventenne è stata travolta da un treno vicino alla stazione di Empoli nella serata di ieri. Le sue condizioni sono critiche e il traffico ferroviario sulla linea Firenze-Pisa ha subito pesanti rallentamenti.
L’incidente è avvenuto intorno alle 21 nei pressi dello scalo ferroviario di Empoli, in provincia di Firenze. Una giovane di circa vent’anni è stata colpita da un convoglio in transito, riportando ferite estremamente gravi.
I soccorritori l’hanno trovata in condizioni disperate e l’hanno trasferita d’urgenza all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Al momento dell’arrivo in pronto soccorso non era stato possibile risalire alla sua identità.
Alcuni viaggiatori presenti in stazione hanno dato l’allarme subito dopo l’impatto, permettendo l’intervento rapido dei mezzi di emergenza e delle forze dell’ordine.
La Polfer ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento.
A causa dell’episodio, la circolazione sulla linea Firenze-Pisa è stata temporaneamente interrotta, con conseguenze significative sul traffico ferroviario serale.
La ripresa del servizio è avvenuta intorno alle 23.10, ma diversi treni hanno accumulato ritardi che hanno raggiunto anche i 75 minuti, creando disagi ai passeggeri in viaggio.