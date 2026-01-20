Shannen Doherty, l'ex marito impugna il divorzio dopo la morte: scontro su soldi e beni

La morte di Shannen Doherty riapre una disputa legale con l’ex marito Kurt Iswarienko: un accordo di divorzio firmato in extremis, ora contestato, e una lunga serie di presunti inadempimenti economici al centro della causa.

Shannen Doherty si è spenta il 13 luglio 2024, a 53 anni, dopo anni di lotta contro un cancro al seno in fase avanzata. L’attrice, diventata celebre con Beverly Hills 90210 e Streghe, aveva avviato nel 2023 la procedura di divorzio dal marito Kurt Iswarienko, con cui era sposata da oltre un decennio.

Alla base della separazione c’erano tradimenti ripetuti e un rapporto ormai logorato. Il divorzio era stato formalizzato solo quando Doherty era ormai in condizioni critiche, senza alcuna previsione di mantenimento a favore dell’attrice. Una scelta che lei stessa aveva definito ingiusta e umiliante.

Poco prima di morire, Doherty aveva denunciato pubblicamente il comportamento dell’ex marito, accusandolo di voler trascinare la causa fino al punto di evitare qualsiasi obbligo economico nei confronti di una moglie gravemente malata. Parole dure, che oggi tornano al centro della vicenda giudiziaria.

Iswarienko, 51 anni, ha infatti presentato alla Corte Superiore di Los Angeles un’istanza per impugnare l’accordo di divorzio. Secondo la sua difesa, il documento sarebbe stato depositato presso un tribunale privo di giurisdizione, rendendolo di fatto non applicabile.

I legali del fotografo sostengono inoltre che la morte dell’attrice avrebbe dovuto determinare l’automatica chiusura del procedimento, rendendo superflua qualsiasi formalizzazione successiva dell’intesa tra le parti.

Dall’altra parte, gli avvocati di Doherty e il fiduciario Christopher Cortazzo hanno depositato una controistanza, accusando Iswarienko di non aver rispettato diversi obblighi economici previsti dall’accordo. Tra questi, la mancata vendita di una villa in Texas da 1,5 milioni di dollari e la restituzione incompleta di effetti personali dell’attrice, comprese alcune fotografie.

Nel fascicolo viene citata anche la vendita di un aereo Mooney M-20 per 100.000 dollari. La somma avrebbe dovuto essere divisa in parti uguali, ma Iswarienko avrebbe trattenuto 50.274 dollari senza trasferirli al patrimonio dell’attrice nei tempi previsti.

I documenti giudiziari indicano che, a distanza di mesi dalla vendita, l’importo non risulta ancora versato. Una situazione che mantiene aperto il contenzioso e complica ulteriormente la già delicata eredità legale lasciata da Shannen Doherty.