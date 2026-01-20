Incidente in Andalusia, bimba trovata sui binari: muore la famiglia Zamorano Álvarez dopo la partita del Real

Una bambina di sei anni trovata viva tra i binari dopo il deragliamento del treno in Andalusia. Con lei viaggiava la famiglia Zamorano Álvarez, diretta a casa dopo una partita del Real Madrid, sterminata nell’incidente.

Il bilancio della tragedia ferroviaria in Spagna continua ad aggravarsi. Tra i primi soccorsi, nella notte del deragliamento del treno Alvia, due operatori hanno individuato una bambina di sei anni che camminava sola lungo i binari, sotto shock ma viva.

La piccola viaggiava con i genitori e due fratelli, tutti a bordo di uno dei primi vagoni del convoglio. La notizia del suo salvataggio ha raggiunto la nonna, che si trovava alla stazione di Huelva in cerca di informazioni, alimentando una speranza durata poco: gli altri quattro familiari risultavano ormai deceduti.

Leggi anche Tragedia dopo la partita: muore l'autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket

La bambina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Reina Sofía di Córdoba. In un primo momento si era diffusa la notizia di un secondo figlio ricoverato nella stessa struttura, ma l’informazione è stata successivamente smentita dalle autorità sanitarie.

La famiglia Zamorano Álvarez era molto conosciuta a Punta Umbría, località costiera vicino a Huelva, dove gestiva un negozio di abbigliamento per bambini. Il sindaco José Carlos Hernández ha ricordato il loro forte legame con la comunità e con il vicino comune di Aljaraque, dove risiedevano, descrivendoli come persone profondamente radicate nel territorio e nel rapporto con il mare.

Il viaggio era nato come una gita per assistere a una partita del Real Madrid nella capitale. Dopo l’incontro contro il Levante, la famiglia aveva fatto ritorno in stazione per rientrare a casa, condividendo anche immagini della serata allo stadio. L’incidente, avvenuto nei pressi di Adamuz, ha trasformato quel rientro in una tragedia che ha spinto Punta Umbría a proclamare tre giorni di lutto cittadino.