realme - arriva la batteria da 10.001mAh

realme rivoluziona l’autonomia su smartphone: in arrivo una batteria titanica da 10.001mAh, nuovo simbolo di potenza e affidabilità

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, è pronto a segnare un nuovo capitolo nell’evoluzione del settore mobile con l’introduzione della sua innovativa batteria titanica da 10.001mAh. Si tratta di un vero e proprio salto tecnologico, che rafforza ulteriormente il posizionamento di realme come pioniere nella tecnologia delle batterie e inaugura una nuova era di autonomia, ridefinendo gli standard di durata per un utilizzo quotidiano sempre più intenso.

Fedele alla filosofia “Make it real”, il brand continua a investire in innovazione con l’obiettivo di rispondere concretamente ai bisogni delle nuove generazioni. Tra questi, uno dei più sentiti è senza dubbio l’“ansia da batteria scarica” – un problema sempre più diffuso, soprattutto tra i più giovani. Dopo aver presentato lo scorso anno un concept phone da 10.000mAh, realme è riuscita in tempi record a trasformare quell’idea in una realtà concreta, portando in produzione di massa una batteria da 10.001mAh. Un risultato che dimostra ancora una volta la capacità del brand di tradurre visioni ambiziose in soluzioni pratiche, performanti e pronte per il mercato.

La batteria titanica da 10.001mAh garantisce un’autonomia che può durare fino a una settimana, mantenendo al contempo prestazioni stabili per tutto il suo ciclo di vita. Grazie a un’architettura avanzata per la sicurezza e a una tecnologia intelligente per la longevità, è progettata per offrire affidabilità e durata nel tempo, assicurando performance costanti anche in condizioni estreme.

Una fonte di energia solida e sempre disponibile, pensata per accompagnare gli utenti ovunque vadano, senza compromessi.Forte di queste caratteristiche, la rivoluzionaria batteria da 10.001mAh sarà il cuore del nuovo realme P4 Power, in arrivo prossimamente. Maggiori dettagli su disponibilità, specifiche e mercati di lancio saranno comunicati a breve.