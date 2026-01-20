Ciclone mediterraneo Harry, nubifragi e mareggiate: Italia in massima allerta

Home / Social News / Ciclone mediterraneo Harry, nubifragi e mareggiate: Italia in massima allerta

Un ciclone mediterraneo alimentato da mare anormalmente caldo e correnti opposte sta colpendo il Sud Italia con piogge estreme, vento di tempesta e mareggiate record, mentre la Protezione Civile mantiene l’allerta su più regioni.