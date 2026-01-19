Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: l'altra metà dello stilista

In una Roma sospesa tra mondanità e creatività, nasce l’incontro che avrebbe cambiato la storia della moda italiana: quello tra Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, un legame capace di unire amore, visione e strategia per oltre mezzo secolo.

Nell’estate del 1960, tra i tavolini del Café de Paris, Valentino incrocia lo sguardo di Giancarlo Giammetti, giovane romano diviso tra studi di architettura mai davvero sentiti e la leggerezza elegante della Dolce Vita. L’incontro sembra casuale, ma pochi giorni dopo i due si ritrovano a Capri. Da quel momento, le loro vite iniziano a procedere in parallelo, sul piano privato e su quello professionale.

Il rapporto si costruisce su un equilibrio raro: Valentino porta l’istinto creativo, l’emozione, la visione estetica; Giammetti introduce metodo, lucidità e capacità organizzativa. Insieme danno forma a una maison destinata a diventare un simbolo internazionale. Come accadde per Yves Saint Laurent con Pierre Bergé, anche Valentino Garavani trova nel suo compagno il complemento indispensabile per trasformare il talento in un progetto solido.

Giammetti non è solo il manager della casa di moda, ma il custode dell’armonia tra ambizione e realtà. Ha sempre protetto lo stilista senza limitarne la libertà, interpretandone gli slanci e traducendoli in strategie concrete. In un’intervista, definì la loro convivenza “un miracolo”, sintetizzando la complessità di un legame durato oltre cinquant’anni.

Tra loro non sono mai mancati contrasti, discussioni e caratteri forti, ma anche la capacità di ritrovare subito l’intesa. Diana Vreeland li aveva soprannominati “The Boys”, riconoscendo in quella coppia una forza creativa e umana fuori dal comune. Insieme hanno vestito icone di stile e costruito un linguaggio estetico riconoscibile.

La loro storia non è soltanto una pagina di moda, ma un esempio di alleanza tra due personalità diverse, unite da un’idea condivisa di bellezza e ambizione. Un percorso che dimostra come dietro ogni grande visione serva qualcuno capace di darle forma, continuità e futuro.