Bybit EU: arriva il cashback in BTC sulla carta

Bybit EU , piattaforma europea di trading di criptovalute che offre servizi avanzati per investitori e trader, ha annunciato oggi il lancio del cashback in Bitcoin sulla Bybit Card, che consente agli utenti che ne hanno diritto di guadagnare premi direttamente in Bitcoin con i loro acquisti quotidiani.Senza richiedere una specifica azione commerciale di trading, questa funzione permette agli utenti di acquisire gradualmente Bitcoin attraverso le spese che già effettuano, come generi alimentari, viaggi o altri acquisti quotidiani. A seconda del livello di premio, gli utenti potranno ottenere tra il 2% e il 10% di cashback.“Il cashback in Bitcoin incorpora la criptovaluta in ciò che le persone già fanno quotidianamente”, ha affermato Mazurka Zeng, co-CEO di Bybit EU . “Anziché richiedere agli utenti di effettuare attivamente operazioni di trading, questo sistema consente loro di acquisire visibilità in modo progressivo attraverso spese regolari, al proprio ritmo. Per gli utenti curiosi ma cauti, ciò offre un modo semplice e controllato per interagire con i Bitcoin” .

Il cashback segue l'attuale struttura a livelli della Bybit Card e viene accreditato quotidianamente sui conti di deposito degli utenti. Quest'ultimi possono selezionare il Bitcoin come token di cashback preferito direttamente dalla sezione Card del proprio conto Bybit EU, senza alcuna modifica al metodo di calcolo dei premi.

La Bybit Card è disponibile per gli utenti idonei in tutto il SEE (Spazio Economico Europeo) e può essere utilizzata ovunque sia accettato il circuito Mastercard. Non sono previste commissioni annuali e gli utilizzatori possono aggiungere la carta ad Apple Pay o Google Pay, oppure richiedere una carta fisica gratuita. I titolari della carta possono scegliere di ricevere il cashback in USDC o in Bitcoin. Oltre all'introduzione del cashback in Bitcoin, Bybit EU si sta preparando a lanciare un nuovo layout della carta, in esclusiva per gli utenti europei.

I nuovi iscritti potranno inoltre beneficiare di una promozione a tempo limitato che offre fino al 10% di cashback in Bitcoin su determinate categorie di spesa, con un limite massimo di 150 euro.

Questa iniziativa si basa sull'approccio più ampio di Bybit EU incentrato sulla riduzione delle difficoltà nell'accesso e nell'interazione con le criptovalute. Oltre a funzioni quali l'acquisto ricorrente e il dollar-cost averaging, il programma di ricompense Bybit Card è progettato per consentire agli utenti di interagire gradualmente con le risorse digitali, utilizzando comportamenti finanziari a loro già familiari.