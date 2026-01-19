Compleanno di Fabio Rovazzi da Cracco tra vip, karaoke e torta gigante

Fabio Rovazzi ha festeggiato 32 anni con una serata fuori dagli schemi nel cuore di Milano, tra cucina stellata, karaoke improvvisato e una lista di invitati che ha unito musica, tv e radio.

Fabio Rovazzi ha scelto una location d’eccezione per celebrare i suoi 32 anni, trasformando il compleanno in un evento riservato ma dall’eco immediata sui social. La festa si è svolta in uno dei luoghi più iconici della città, con un’atmosfera a metà tra cena elegante e party informale.

Per l’occasione, Rovazzi ha affittato l’intero ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II. Il locale è stato chiuso al pubblico e messo a disposizione esclusiva degli invitati, con lo chef presente in sala per seguire personalmente alcuni momenti simbolici della serata.

Tra questi, la consegna del coltello per il taglio della torta direttamente dalle mani di Cracco al festeggiato. La torta, una maxi creazione al cacao, ha attirato l’attenzione degli ospiti ed è diventata uno dei contenuti più condivisi online nelle ore successive.

Alla cena hanno partecipato circa cinquanta persone, sistemate lungo due grandi tavolate nella sala principale del ristorante. Il colpo d’occhio ha restituito l’immagine di un gruppo eterogeneo, composto da amici storici, colleghi e volti noti dello spettacolo.

Tra i presenti si sono visti Annalisa, Michelle Hunziker, Jonathan Kashanian e Giuseppe Cruciani, presenze che hanno sorpreso parte del pubblico e alimentato la curiosità attorno alla serata.

Uno dei momenti più commentati è arrivato con il karaoke improvvisato. Accanto a Rovazzi, Massimo Boldi ha partecipato al siparietto cantando “Sapore di sale”, tra risate, applausi e smartphone puntati sul duo.

La festa si è sviluppata tra piatti curati, brindisi e momenti di intrattenimento spontaneo, mantenendo un clima rilassato nonostante la cornice esclusiva. Una serata costruita su misura per il festeggiato, tra convivialità e spettacolo.