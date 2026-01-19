Sorpasso fatale in Sudafrica, scuolabus contro camion: muoiono 12 studenti

Dodici studenti hanno perso la vita in Sudafrica dopo lo scontro tra uno scuolabus e un camion. L’incidente è avvenuto vicino a Johannesburg e ha riacceso l’allarme sulla sicurezza dei trasporti scolastici.

Un minibus che trasportava studenti si è schiantato contro un camion nella zona di Vanderbijlpark, circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. L’impatto è stato devastante e ha causato la morte di dodici bambini.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo durante un sorpasso su altri veicoli. Undici alunni sono deceduti sul colpo, mentre un dodicesimo è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove è poi morto.

Il ministro provinciale dell’Istruzione, Matome Chiloane, ha spiegato che le vittime frequentavano scuole primarie e secondarie. Non sono state comunicate le età precise, ma si tratta di bambini e ragazzi in età scolare.

Sui social media hanno iniziato a circolare immagini del minibus completamente schiacciato lungo il bordo della strada. Dietro il nastro della polizia, diversi genitori si sono radunati in silenzio, molti in lacrime dopo aver potuto vedere i corpi.

«È una scena terribile», ha dichiarato il premier del Gauteng Panyaza Lesufi, sottolineando la gravità dell’ennesimo incidente stradale che coinvolge mezzi adibiti al trasporto degli studenti.

I dati del Ministero dei Trasporti indicano che nel 2025 sulle strade sudafricane hanno già perso la vita oltre 11.400 persone, confermando un’emergenza costante in tema di sicurezza.

In molte aree del Paese, le famiglie sono costrette ad affidarsi a minibus privati per accompagnare i figli a scuola, spesso in assenza di alternative pubbliche affidabili.

Negli ultimi mesi si sono verificati altri gravi episodi: a ottobre 18 bambini sono rimasti seriamente feriti dopo il ribaltamento di un minibus nel KwaZulu-Natal, mentre a settembre almeno cinque studenti sono morti in uno scontro contro un asilo nido nella stessa regione.