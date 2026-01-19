Tentato infanticidio a Catania, madre sottoposta a TSO dopo il messaggio shock

Un sms drammatico ha anticipato il tentato soffocamento di una neonata a Catania. L’allarme lanciato da una familiare minorenne ha permesso un intervento immediato e il salvataggio della bambina, ora ricoverata in Pediatria.

Poche righe, cariche di disperazione, hanno acceso l’allarme: un messaggio inviato ai familiari annunciava un gesto estremo, rivolto alla figlia di cinque mesi e a se stessa. Da quelle parole è partita la corsa contro il tempo.

A leggere l’sms è stata la zia materna della piccola, ancora minorenne. Intuendo la gravità della situazione, ha contattato subito il 112, consentendo l’attivazione immediata dei soccorsi.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono arrivati in pochi minuti nell’abitazione della donna, a Catania. Raggiunto l’ultimo piano dello stabile, hanno trovato la porta della camera da letto chiusa dall’interno e l’hanno forzata per entrare.

All’interno, la madre stava tentando di soffocare la neonata con le mani e con un cuscino. I militari l’hanno bloccata e allontanata, mentre uno di loro ha iniziato subito il massaggio cardiaco sulla bambina.

Dopo alcuni istanti la piccola ha ripreso conoscenza. Affidata ai sanitari del 118, è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco e successivamente ricoverata in Pediatria per gli accertamenti.

Le condizioni della neonata non risultano critiche. Per la madre, invece, è stato disposto il Tso, con il trasferimento nel reparto di Psichiatria per le cure e le valutazioni cliniche previste nei casi di grave rischio.