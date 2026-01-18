Furto in hotel a Milano: Niclas Füllkrug derubato di gioielli per mezzo milione

Un rientro in hotel si trasforma in un incubo per Niclas Füllkrug: mentre si allenava con il Milan, ignoti hanno svuotato la cassaforte della sua stanza, portando via orologi e gioielli per un valore vicino al mezzo milione di euro.

L’inizio del 2026 ha regalato al centravanti tedesco una giornata ad alta tensione. Durante una normale sessione di lavoro a Milanello, la sua stanza è stata violata e la cassaforte forzata, con un furto da mezzo milione di euro tra orologi e preziosi.

Füllkrug aveva lasciato in mattinata la camera 259 dell’Hotel Melià, dove soggiorna dal suo arrivo a Milano poco prima di Natale. Al ritorno, in serata, ha trovato la cassaforte aperta e completamente svuotata.

All’interno erano custoditi quattro orologi e circa dieci gioielli. Gli investigatori hanno subito escluso una pista casuale: nessuno, infatti, conosceva il numero della stanza né era al corrente della presenza di oggetti di valore così elevato.

Le indagini sono ora affidate al commissariato Sempione e alla Squadra mobile, che stanno analizzando accessi, turni e movimenti del personale di servizio per ricostruire le ore in cui sarebbe avvenuto il colpo.

La denuncia è stata formalizzata da Giacomo Marconi, player care manager del Milan, incaricato dal calciatore. Tra i beni sottratti figurano tre Patek Philippe, un Omega Automatic e diversi gioielli Van Cleef & Arpels appartenenti alla moglie Lisa. Il bottino, secondo quanto emerso, non sarebbe coperto da assicurazione.

Il paradosso è che quel giorno Füllkrug non era neppure certo di allenarsi. Nonostante una frattura composta a un dito del piede rimediata contro la Fiorentina, si era reso disponibile all’ultimo momento per la gara con il Como.

Massimiliano Allegri lo ha inserito al 63’ per gestire il finale di partita. Poco prima, il centravanti aveva condiviso sui social un messaggio carico di entusiasmo per il rientro in campo, ignaro di ciò che lo attendeva al ritorno in hotel.