Austria, tre valanghe in poche ore: otto vittime sulle Alpi

Otto vittime in poche ore, tre valanghe e altrettanti gruppi coinvolti. Dalle Alpi salisburghesi alla Stiria, l’Austria ha vissuto una delle giornate più drammatiche dell’inverno per la sicurezza in montagna.

Il bilancio è pesantissimo: almeno otto morti in tre distinti incidenti da valanga avvenuti nell’arco della stessa giornata in diverse aree montane dell’Austria, con sciatori e scialpinisti travolti mentre erano in attività.

Il primo episodio si è verificato nei pressi di Bad Hofgastein, nel distretto di Sankt Johann im Pongau. Una donna, impegnata in una discesa insieme al marito, è stata sorpresa dalla massa di neve e non ha avuto scampo. L’uomo è riuscito a salvarsi.

Poco dopo, una seconda valanga ha colpito un gruppo di sette scialpinisti nella valle di Grossarltal, sempre nel Salisburghese. Quattro persone sono morte sul posto, mentre le altre tre sono state soccorse con ferite di diversa gravità.

Nel pomeriggio, un terzo distacco di neve ha investito sette escursionisti sugli sci di nazionalità ceca a Pusterwald, in Stiria. Tre membri del gruppo hanno perso la vita, completando un quadro già drammatico per la giornata.

I soccorritori hanno sottolineato come il rischio fosse noto e segnalato da tempo, con avvisi chiari e ripetuti sulle condizioni critiche del manto nevoso. Le autorità locali hanno ribadito la necessità di rispettare le indicazioni di sicurezza in un contesto definito estremamente instabile.