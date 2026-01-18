Atif Zouhair accoltella Abu Youssef a scuola: l'inseguimento, la resa e i dubbi sul passato

Atif Zouhair accoltella Abu Youssef a scuola: l'inseguimento, la resa e i dubbi sul passato

Un inseguimento nei corridoi, un coltello alzato, poi il crollo davanti a un’aula. Così si è consumata a scuola l’aggressione che ha portato alla morte di Abu Youssef, colpito dal compagno Atif Zouhair e deceduto poche ore dopo in ospedale.