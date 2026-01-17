Miriam Leone e Gabriele Muccino, il retroscena sul no mai chiarito

Un siparietto inatteso a Verissimo ha riportato alla luce un presunto rifiuto di Miriam Leone a un film di Gabriele Muccino, tra ricordi confusi, ironia e una richiesta di chiarezza davanti alle telecamere.

Durante la puntata di Verissimo del 17 gennaio, una semplice domanda ha trasformato l’intervista in un piccolo caso televisivo. Silvia Toffanin ha chiesto a Miriam Leone se fosse vero che in passato avesse rifiutato una proposta di Gabriele Muccino, seduto accanto a lei in studio.

L’attrice ha reagito con evidente sorpresa, domandando quale fosse il progetto in questione. Muccino ha quindi precisato che si trattava di A casa tutti bene, raccontando di aver tentato più volte di contattarla senza successo, ricevendo come risposta che l’attrice era troppo stanca per valutare l’offerta.

Leone ha però preso subito le distanze da quella versione, spiegando di non aver mai parlato direttamente con il regista in quell’occasione. Ha sottolineato come, in quel periodo, non gestisse personalmente le proposte professionali e di non essere mai stata informata del progetto.

Con tono deciso ma leggero, l’attrice ha chiesto maggiore chiarezza, invitando Muccino a indicare chi gli avesse riferito quelle risposte. Ha ribadito di non aver mai rifiutato un incontro e di essere convinta che si sia trattato di un fraintendimento legato a impegni lavorativi già in corso.

Il confronto, tra sorrisi e battute, non ha cancellato del tutto il mistero, ma ha restituito un clima disteso. Entrambi hanno riconosciuto che, nonostante l’episodio, il loro percorso professionale ha poi trovato un punto d’incontro.

Il chiarimento simbolico è arrivato con il loro ultimo lavoro insieme: Miriam Leone e Gabriele Muccino hanno appena concluso le riprese di Le cose non dette, film in uscita il 29 gennaio.