Gemma Galgani travolta dall'amore per Mario Lenti: lo sposerei

Un sentimento improvviso ha riportato Gemma Galgani al centro delle emozioni. A Verissimo racconta il legame con Mario Lenti, tra speranza, fragilità e una promessa silenziosa che potrebbe cambiare tutto.

Nel salotto di Verissimo, Gemma Galgani ha confessato di essersi lasciata sorprendere da un sentimento nato dopo l’incontro con Mario Lenti nello studio di Uomini e Donne. Un legame che definisce intenso, capace di rimettere in movimento emozioni che pensava ormai lontane.

La dama torinese parla di una rinascita interiore, fatta di slanci e vulnerabilità. Non immaginava di poter tornare a vivere sensazioni così forti, eppure ha scelto di non chiudere quella porta. Mario, dal canto suo, avrebbe manifestato il desiderio di mantenere un rapporto amichevole, ma Gemma percepisce ancora spazio per qualcosa di diverso.

Secondo il suo racconto, la speranza resta viva: sente che tra loro potrebbe nascere altro, anche senza certezze immediate. Ha deciso di non forzare i tempi, rispettando una promessa fatta a se stessa e a lui, con l’intento di non spaventarlo.

Le parole con cui descrive questo stato d’animo parlano di una sofferenza luminosa, che la fa sentire viva. Gemma ammette di non aver mai vissuto una condizione simile e non nasconde quanto sia coinvolta: per lei, Mario rappresenta l’uomo con cui immaginare un futuro condiviso.

A stemperare l’intensità del momento, l’intervento sorridente di Silvia Toffanin, che ha trasformato la dichiarazione in una battuta affettuosa, suggellando in studio un’atmosfera carica di emozione e complicità.